Ученые: Изменение климата окажет серьезное влияние на Грецию

2018-04-10 11:08 | www.trend.az | 6

Глобальное изменение климата окажет прямое и косвенное воздействие на Грецию – погода будет жарче, осадков станет меньше, заявил преподаватель факультета физики Университета Патры и лаборатории физики атмосферы Афанасиос Аргириу в интервью Афинскому агентству новостей АМНА, передает РИА Новости.

"Из-за протяженной береговой линии страны многим районам угрожает повышение уровня моря, которое оценивается в пределах от 0,2 до 2 метров. Ожидается уменьшение количества осадков от 5% до 9%, повышение температура на 3 — 4,5 градуса Цельсия, увеличение интенсивности солнечной радиации и увеличение интенсивности пассатных ветров", — полагает ученый.

По его мнению, последние два последствия "могут оказать положительное влияние на производство солнечной и ветровой энергии".

Помимо этого изменения климата окажут косвенное влияние на различные секторы экономики страны, такие как сельское хозяйство, туризм, транспорт, считает Аргириу.