AzerGold продолжает геологоразведочные и исследовательские работы ®

2018-04-10 11:16 | www.apa.az | 7

ЗАО AzerGold за два года своей деятельности успешно завершило восстановление производства на месторождении Човдар в Дашкесанском районе, наладило экспорт и продажу ценных металлов, а также осуществило оптимизацию производственных процессов на предприятии. В результате, существенно увеличив добычу цветных металлов, ЗАО внесло свой вклад в расширение ненефтяного экспорта страны. В соответствии с распоряжением главы государства и осуществляемым правительством политическим курсом, ЗАО AzerGold в ближайшем будущем планирует начать эксплуатацию ряда новых месторождений, тем самым способствуя комплексному развитию горнорудной промышленности страны, увеличению доходов по ненефтяному сектору, привлечению иностранной валюты, поддержке развития регионов, созданию новых рабочих мест и улучшению социального благополучия населения. С этой целью, Акционерное Общество продолжает геологоразведочные и исследовательские работы.

На данный момент ЗАО осуществляет разведывательные работы на нескольких перспективных территориях. Наряду с открытием новых месторождений цветных металлов, данные исследования позволяют увеличение, подсчет и подтверждение резервов и ресурсов уже известных месторождений. С целью оценки запасов золота, серебра и меди на месторождении Човдар, эксплуатация которой находится на оксидном (наземном) этапе, продолжается осуществление буровых работ в рамках подготовки к переходу к сульфидному этапу. Следует отметить, что в рамках сульфидного этапа эксплуатации планируется также проведение металлургических тестов и лабораторных анализов. К концу текущего года, в соответствии с контрактом, подписанным с иностранной консалтинговой компанией ЗАО AzerGold планирует завершение подготовки документа по технико-экономическому обоснованию для данного этапа. Наряду с этим, на ближних и дальних флангах месторождения Човдар производятся наружные испытательные работы, осуществляются геофизические исследования на близлежащих перспективных территориях. Именно благодаря этим исследованиям, в текущем году в 5-7 км от месторождения Човдар был обнаружен перспективный участок Агйохуш. На данном участке уже начато проведение комплексных геологических исследований.

На территории участка Кохнамадан в Балакенском районе также широко осуществляются исследовательские и разведывательные работы. Здесь, на территории Филизчай, являющимся вторым крупным месторождением Европы по объему запасов и входящим в первую десятку полиметаллических месторождений мира, планируется проведение металлургических тестов, инженерно-геологических и гидрологических исследований, а также оценки воздействия на окружающую среду. Документ по первичной экономической оценке месторождения будет подготовлен во второй четверти текущего года. На другом месторождении участка Кохнамадан – на месторождении Мазымчай завершен первый этап буровых работ, результаты которых отправлены на проведение анализов в местные и иностранные лаборатории. На основе полученных первичных данных планируется проведение следующего этапа буровых работ на данной территории. Отметим, что расширение ресурсов месторождения Мазымчай может увеличить экономическую выгодность проекта эксплуатации месторождения Филизчай.

В четвертом квартале 2017 года на месторождении Ортакенд-Ханага в Нахичеванской Автономной Республике были проведены геофизические исследования, а в текущем году планируется осуществление буровых работ. В целом, по всем проектам в 2018 году планируется проведение буровых работ общей глубиной более чем в 20,000 метров. Разведывательные работы осуществляются местными профессиональными геологами и специалистами при поддержке международных экспертов. Геологические исследования проводятся посредством самого современного, беспроводного геофизического оборудования и программного обеспечения, что гарантирует получение более полной и точной информации. Для успешного осуществления исследовательских работ ЗАО сотрудничает с Национальной геологической разведывательной службой Министерства экологии и природных ресурсов, научно-исследовательскими институтами Национальной академии наук, местными и международными лабораториями, а также с ведущими мировыми консалтинговыми компаниями, такими как SRK Consulting и Micon International Limited (Великобритания).