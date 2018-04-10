СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы

2018-04-10 11:29 | www.apa.az | 7



Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, предположительно, выписывают из больницы.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, Юлию должны были выписать в понедельник, но источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали.

Ожидается, что сегодня лечащие врачи Скрипаль сделают заявление.

Напомним, четвертого марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания возле пиццерии в Солсбери. Их госпитализировали в состоянии комы.