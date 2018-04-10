Как Сирия становится точкой старта Третьей мировой войны – ОБЗОР

2018-04-10 11:26 | www.oxu.az | 6

Химическая атака, российские истребители, приближающийся американский эсминец.... Помимо того, что все эти события происходят в одной «горячей точке» мира - Сирии, их объединяет то, что они несут в себе отчетливые признаки приближающейся Третьей мировой войны.

Год назад в результате химической атаки на сирийскую деревню Дейр-эз-Зоре погибло около сотни человек. В ответ американские военные США уничтожили «томагавками» авиабазу Эш-Шайрат.

Но даже такая реакция не изменила позицию президента Сирии Башара Асада относительно применения против граждан запрещенного оружия.

В минувшую субботу мир вновь облетели фотографии сирийских плачущих детей в кислородных масках, но теперь из неподконтрольного Асаду пригорода Дамаска.

Вслед за новостью про химатаку в Сирии, официальная Москва заявила о том, что место химатаки уже посетили военные специалисты из РФ и ничего не обнаружили.

В США начали готовить удар по Сирии. Россия предупредила официально власти США о серьезных последствиях в случае удара по Сирии.

Несмотря на это, сегодня с утра появились новости о том, что американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус.

По данным турецких СМИ, российские самолеты четыре раза пролетели над американским эсминцем.

Напряженность растет…

Как передает Oxu.Az, военный эксперт Константин Машовец уверен, что прибывший к берегам Сирии американский эсминец USS Donald Cook имеет достаточно вооружения, чтобы нанести серьезный урон военным объектам армии Асада.

Эксперт также рассказал о технических характеристиках американского военного корабля.

По его словам, эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, главным оружием которого является управляемые ракеты - это самый массовый послевоенный корабль США водоизмещением более 5000 тонн: с 1988 года построено 62 штуки, запланировано еще 13.

Главным оружием «Кука» являются крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды.

В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами соответственно.

Азербайджанский политолог Тофик Аббасов, комментируя эту тему Oxu.Az ,отметил, что наступает ответственный момент, когда судьба глобальной безопасности может подорваться в одночасье.

«Причиной тому являются безответственные действия США и всего западного блока, которые подрывают миропорядок, подчеркивая наличие у себя эксклюзивного права решать судьбы суверенных государств.

Поведение Дональда Трампа вообще не выдерживает критики. Прибегая к запрещенным приемам, американцы подводят мир к вселенской катастрофе. С этим мириться нельзя.

Уничтожение состоявшихся государств, попытки перекраивания политической карты мира обязательно вызовут разрушительное действие в будущем», - сказал Аббасов.

Эксперт подчеркнул, что в Сирии коса нашла на камень.

«Не случайно Генштаб вооруженных сил России устами генерала Герасимова предупредил Запад, и Америку в частности, что в случае вооруженных провокаций ответ последует незамедлительно.

Это создает предпосылки для новой мировой войны, которая может стать последней», - сказал политолог.

Он уверен, что американцы хотят всеми правдами и неправдами покончить с Башаром Асадом и для этого прибегают к откровенным и постыдным провокациям, этот факт показывает, насколько Вашингтон зарвался.

«Это недопустимо. Если план нанесения удара по Дамаску и стратегическим объектам Сирии принят, то он обязательно должен быть согласован с Россией и другими членами Совета Безопасности ООН.

Возможно, что по специальным каналам все заинтересованные стороны предупреждены о готовящейся атаке на суверенную страну.

Это означает, что повторится сценарий Югославии, Ирака и Ливии, который обнажил бессилие сообщества перед варварством Америки и ее ассистентов.

И случись самое страшное теперь, молчаливая реакция России и Китая будет означать, что они уже поневоле смирятся с мировым беспределом. А дальше это безобразие найдет продолжение в других регионах мира.

Это недопустимо, ибо окончательно рухнет все, что подразумевает под собой понятие международное право. С этим нельзя мириться», - подытожил Аббасов.

Али Мамедов

