Еще один турнир на Бакинском Олимпийском стадионе

2018-04-10 11:30 | www.oxu.az | 6

На Бакинском Олимпийском стадионе 4 мая состоится международный турнир WFCA-48.

Как передает Oxu.Az, в турнире примут участие известные спортсмены MMA – Бахтияр Арзуманов, Мехман Мамедов, Тофиг Мусаев, Вугар Керемов.

Организаторы турнира, который начнется в 19:00 – спортивные клубы «Олимпия», «Ахмат» и Бакинский Олимпийский стадион.

В целом, в рамках турнира WFCA-48 будет проведено 14 боев по правилам MMA.

Ринг будет установлен на основном поле Бакинского Олимпийского стадиона, зрителям выделят 3 тысячи мест.

Сабухи Тофигоглы

