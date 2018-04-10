Германия может поделиться с Азербайджаном опытом в сфере здравоохранения

2018-04-10 11:30 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Германия намерена делиться с Азербайджаном опытом в сфере здравоохранения. Об этом сказала во вторник на азербайджано-германском бизнес-форуме, посвященном теме медицинского туризма, атташе по коммерческим вопросам посольства ФРГ в Азербайджане Хайке Москель.

По ее словам, у двух стран есть широкие возможности для развития сотрудничества в сфере здравоохранения, чему может поспособствовать и проходящий в Баку бизнес-форум.

"Медицинские учреждения Германии могут поделиться своим опытом в сфере внедрения новых технологий в Азербайджане, а также реализации проектов по медицинскому туризму", - сказала Москель.