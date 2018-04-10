Казахстан построит один из самых больших павильонов на ЭКСПО-2020 в Дубае

2018-04-10 11:42 | www.trend.az | 7

Объединенные Арабские Эмираты предоставили под строительство казахстанского павильона на ЭКСПО-2020 в Дубае один из самых больших участков, передает Казинформ.

«Подписание в ходе визита Президента Нурсултана Назарбаева Договора участия Казахстана во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае стало результатом плодотворной работы переговорной группы Посольства РК в ОАЭ и АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». В результате эмиратская сторона предоставила под строительство казахстанского павильона один из самых больших участков площадью 3 420 кв. м, рядом с павильонами ОАЭ, Монако, Швейцарии и Люксембурга», - сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в ОАЭ Кайрат Лама Шариф в своей статье, опубликованной сегодня в газете «Казахстанская правда».

Как отметил дипломат, уже сейчас можно говорить об успехе ЭКСПО-2020, учитывая, что за два года до начала выставки 150 стран официально подтвердили интерес к ней, а 38 государств подписали Договор участия.

«Казахстан придает большое значение ЭКСПО-2020, поддерживая тему выставки - «Объединяя умы - созидаем будущее», удачно интегрирующей основные подходы ЭКСПО-2017, которая прошла в Астане. ОАЭ становятся одним из популярных мест отдыха казахстанцев. Введение с 10 марта 2018 года безвизового режима для граждан РК при въезде в Эмираты, безусловно, будет способствовать дальнейшему расширению туристического обмена и деловых связей, в том числе и активным участием на ЭКСПО-2020», - резюмировал Кайрат Лама Шариф.