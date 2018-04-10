Трамп назвал дату встречи с Ким Чен Ыном

2018-04-10 12:01 | www.oxu.az | 7

Встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится либо в мае, либо в начале июня текущего года.

Как передает Oxu.Az, с таким заявлением выступил американский президент на заседании своего кабинета.

«Как вы, вероятно, видели, мы находимся в контакте с Северной Кореей. Мы будем с ними встречаться в какой-то момент в мае или в начале июня», - приводит ТАСС слова Трампа.

Президент США также выразил надежду, что на встрече с Ким Чен Ыном удастся заключить соглашение о денуклеаризации Северной Кореи.

С инициативой провести переговоры на высшем уровне выступили власти КНДР. В свою очередь, Вашингтон подтвердил готовность к диалогу с Пхеньяном.

По данным СМИ, переговоры могут пройти в столице Монголии Улан-Баторе, хотя власти КНДР настаивают на том, чтобы встреча состоялась в Пхеньяне. Ожидается, что лидеры двух стран затронут тему денуклеаризации Корейского полуострова.