Дочь Скрипаля выписали из больницы - ОБНОВЛЕНО

2018-04-10 12:08 | www.oxu.az | 6

Юлию Скрипаль, отравленную вместе с отцом Сергеем Скрипалем в начале марта в британском Солсбери, выписали из больницы и доставили в безопасное место.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Би-би-си».

Из больницы Юлию Скрипаль выписали в понедельник, 9 апреля, уточняет издание, однако об этом не сообщалось.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль остается в больнице.

Как стало известно ранее, он вышел из критического состояния.

По словам медиков, он быстро идет на поправку.

11:37

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, предположительно, выписывают из больницы, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА-Новости.

Как сообщается, Юлию «должны были выписать» в понедельник, но источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали.

Ожидается, что сегодня лечащие врачи Юлии Скрипаль сделают заявление.