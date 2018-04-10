Мировой валютный рынок застыл в неопределенности - эксперт

2018-04-10 11:46 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Очередные угрозы торговой войны со стороны администрации президента США вновь не позволили валютному рынку в конце прошлой недели выйти из неопределенности, сказал во вторник Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

"В пятницу трейдеры снова поставили всё на паузу после очередного раунда торговых угроз со стороны администрации Трампа, в то время как валютные рынки в очередной раз не отреагировали на эту истерику. Пятничные данные отчета об уровне занятости в США не оказались хоть сколько-нибудь приятными для доллара: слабые ключевые данные о занятости в США на отметке +103 000 были шокирующими, но с учетом других данных, связанных с рабочими местами, оказавшихся хорошими, и абсурдно высоким показателем в 326 тысяч предыдущего месяца, мы должны иметь в виду, что изменение ситуации от месяца к месяцу является случайностью, а вот скользящая средняя - здоровым показателем", - отметил Харди.

Кроме того, Харди отметил, что согласно данным, доходы населения США выросли, как и ожидалось, так что в настоящее время сложно предложить новые выводы.