Обнародована численность населения Азербайджана

2018-04-10 12:16 | www.apa.az | 5

С начала года численность населения Азербайджана выросла на 13 387 человек или 0,1% и на 1 марта 2018 года составила 9 911 472 человек.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Госкомитет статистики, удельный вес городского населения составляет 52,9%, сельского населения – 47,1%, мужчин - 49,9%, женщин - 50,1%. В настоящее время на каждую 1000 мужчин приходятся 1004 женщины. Плотность населения в Азербайджане составляет 114 человек на один квадратный километр.

В течение года в стране родились 23331 детей. На каждую 1000 человек населения приходятся 14,7 ребенка. Из новорожденных 52,7% мальчики, 47,3% - девочки, 422 – двойняшки, 24 – тройняшки. В течение года было зарегистрировано 10500 случаев смерти, уровень смертности составляет 6,6 случаев на каждую 1000 человек.

В течение года в Азербайджане было зарегистрировано 8 065 браков и 2383 разводов. Число браков на каждую тысячу человек составило 5,1 ед., а число разводов - 1,5 ед. В течение года соответствующие структуры Государственной миграционной службы и Министерства внутренних дел зарегистрировали 756 человек, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания, и 200 человек, уехавших из страны. Положительное сальдо миграции составило 556 человек.