ASAN xidmət не будет работать в день выборов

2018-04-10 12:27 | www.oxu.az | 5

В связи с президентскими выборами в Азербайджане, в среду, 11 апреля, центры «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal» не будут работать.

Как сообщили Oxu.Az в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, в день выборов граждане смогут обратиться только в центры «ASAN xidmət» только по вопросу выдачи и обмена удостоверений личности.

По остальным вопросам граждане смогут обратиться в центры «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal» в четверг, 12 апреля, и получить соответствующие услуги.

Эльвин Пашазаде

