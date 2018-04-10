В Москве начались переговоры Лаврова и главы МИД КНДР

2018-04-10 12:18 | www.trend.az | 5

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Стороны обсудят развитие сотрудничества, в том числе в сфере экономики, а также проблему мирного урегулирования на Корейском полуострове, передает РИА Новости.

Визит Ли Ён Хо в Москву является частью турне, которое он наряду с другими высокопоставленными национальными чиновниками совершает в преддверии межкорейского саммита, запланированного на 27 апреля.

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