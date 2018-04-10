Беларусь и Венесуэла обсудили развитие промышленной кооперации и торгово-экономического сотрудничества

2018-04-10 12:26 | www.trend.az | 5

Беларусь и Венесуэла обсудили развитие промышленной кооперации и торгово-экономического сотрудничества. Об этом шла речь на встрече чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Венесуэле Олега Паферова с представителями венесуэльской части совместной белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под руководством вице-президента Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендеса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.



Также во встрече приняли участие вице-президент по вопросам экономики и министр продуктивного сельского хозяйства и земель Венесуэлы Вильмар Кастро, министр экономики и финансов Симон Серпа, министр жилой среды и жилья Ильдемаро Вильяроэль, министр базовой, стратегической и социалистической промышленности Хуан Ариас, заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и руководитель венесуэльской корпорации внешней торговли Джузеппе Йоффреда.



Участники мероприятия обсуждали широкий спектр вопросов двусторонних отношений, включая развитие промышленной кооперации и торгово-экономического сотрудничества, перспективу имплементации концепции взаимодополняемости экономик двух стран, поиска новых форм финансирования и новых рынков сбыта для совместной продукции. Стороны отметили прогресс в реализации программы "Дорожная карта двустороннего сотрудничества на среднесрочную и долгосрочную перспективу".

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