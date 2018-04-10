Армянский «Палач» убивает украинцев из-за Карабаха - ВИДЕО

2018-04-10 12:34 | www.oxu.az | 7

Наемник «ДНР» из Армении с позывным «Палач» рассказал, что отправился воевать в ОРДЛО с целью «отомстить украинским фашистам за то, что они воевали на стороне Азербайджана против Армении в Карабахе».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интернет-издание «ДонПресс», «Палач» сообщил, что прибыл на Донбасс в 2016 году с целью отомстить бандеровцам.

При этом он заявил, что в начале конфликта между Азербайджаном и Арменией на стороне Азербайджана воевали «бандеровские снайперы и летчики».

Кроме того, он заявил, что со стороны Украины боевикам противостоит большое число американских и европейских военных, при этом после окончательной победы «русского мира» в Донбассе он готов остаться там жить и уже подал документы на получение гражданства «ДНР».