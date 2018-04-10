В дни гонок "Формулы 1" Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме

2018-04-10 12:39 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В дни соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы 1", которые пройдут в Баку 27-29 апреля, Бакметрополитен будет работать в усиленном режиме, сказал во вторник Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, в дни соревнований будет поддерживаться постоянная связь с Операционным комитетом Бакинского городского кольца.

"В основном, будут продлены часы работы двух станций – «28 Мая» и «Ичеришехер», которые близко расположены к территории, где будут проходить соревнования. Никаких проблем в перевозке пассажиров не будет. В случае необходимости, обе станции будут открыты для пассажиров и до двух часов ночи", - сказал Пашаев.