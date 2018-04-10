В Нардаране за незаконное хранение оружия задержаны 2 человека

2018-04-10 12:46 | www.apa.az | 8

У жителей поселка Нардаран изъято большое количество боеприпасов.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в 42 отделение полиции Сабунчинского района поступила информация о наличии огнестрельного оружия у жителя Нардарана Аминаги Бабаева. Сотрудники полиции задержали Бабаева. В своих показаниях мужчина признался, что прятал оружие в колодце во дворе своего дома. Во время обыска с участием понятых во дворе дома Бабаева был обнаружен автомат «Калашников» с 20 патронами в одном магазине.

В результате очередной операции, проведенной сотрудниками 42 отделения полиции, был задержан еще один подозреваемый в приобретении незаконного огнестрельного оружия. В результате оперативно-розыскного мероприятия был задержан и доставлен в отделение житель Нардарана, ранее судимый Фахраддин Гаджиев. Во дворе его дома, расположенного в поселке, были найдены и изъяты закопанные в землю 1 нарезное ружье «Карабин», 1 пистолет «Макаров», 2 ручные гранаты Ф-1 и зажигалка, 1 штык-нож автомата «АК 74», а также 65 патронов различного вида.