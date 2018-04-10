Обнародована численность населения Азербайджана

2018-04-10 12:43 | www.oxu.az | 5

С начала года численность населения Азербайджана выросла на 13 387 человек, или 0,1%, и на 1 марта 2018 года составила 9 911 472 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет статистики, удельный вес городского населения составляет 52,9%, сельского населения – 47,1%, мужчин - 49,9%, женщин - 50,1%.

В настоящее время на каждую 1000 мужчин приходятся 1004 женщины. Плотность населения в Азербайджане составляет 114 человек на один квадратный километр.

За год в стране родился 23 331 ребенок. Из новорожденных 52,7% - мальчики, 47,3% - девочки, 422 – двойняшки, 24 – тройняшки.

В то же время было зарегистрировано 10 500 случаев смерти, уровень смертности составляет 6,6 случая на каждую 1000 человек.

Браков было зарегистрировано 8 065, разводов - 2383. Число браков на каждую тысячу человек составило 5,1 ед., а число разводов - 1,5 ед.

Соответствующие структуры Государственной миграционной службы и Министерства внутренних дел за год зарегистрировали 756 человек, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания, и 200 человек, уехавших из страны. Положительное сальдо миграции составило 556 человек.