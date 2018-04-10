BirKart стал доступен всем!

2018-04-10 12:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Теперь BirKart смогут приобрести и клиенты, которые не получают пенсию и зарплату посредством Kapital Bank. Карта станет доступной всем подавшим заявку в любой филиал банка кому в момент подачи заявки свыше 18 лет, сообщает банк во вторник.

Отметим, что BirKart имеет ряд преимуществ, таких как: получения таксита до 18 месяцев, до 40 дней беспроцентного кредита, снятия всей суммы в виде денежных средств по карте и возможность получить до 10 процентов кешбэка при оплате продуктов и услуг. Карта выпускается на базе платежной системы Visa, сроком до 36 месяцев и обеспечивается бесплатным SMS уведомлением со стороны Kapital Bank.