ЦИК озвучит данные по выборам пять раз в течение дня

2018-04-10 12:55 | www.oxu.az | 8

Завтра в Азербайджане пройдут выборы президента.

Как сообщает Oxu.Az, согласно календарному плану по подготовке и проведению президентских выборов, ЦИК обнародует предварительные данные относительно хода голосования и явки избирателей пять раз в течение дня – в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19.00.

Напомним, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов.

Это - выдвинутый от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев, кандидат от «Инициативной группы фронтовиков» Рази Нуруллаев, кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев, самовыдвиженец Захид Орудж и кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу).

В целом, для голосования избирателей будут действовать 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

