Юлия Скрипаль после выписки из больницы доставлена в "безопасное место"

2018-04-10 12:54 | www.trend.az | 7

Россиянка Юлия Скрипаль была выписана в понедельник из районной больницы Солсбери и доставлена в "безопасное место". Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си, передает ТАСС.

66-летний отец Юлии, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, остается в лечебном учреждении. Сообщается, что его состояние "быстро улучшается".

Главный врач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард подтвердила выписку россиянки. Об этом стало известно из ее заявления, распространенного Национальной службой здравоохранения Англии.

"Юлия была выписана из районной больницы Солсбери", - сказала она, отметив, что "это не является концом ее лечения".

Бланшард также выразила надежду, что Сергей Скрипаль, как и его дочь Юлия, со временем покинет медицинское учреждение. "Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже со временем сможет покинуть больницу", - сказала она.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Юлию Скрипаль, пострадавшую при инциденте в Солсбери, во вторник выписывают из больницы.