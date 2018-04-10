В регионах созданы бесплатные «Консультационные центры для абитуриентов»

2018-04-10 13:02 | www.apa.az | 7
С целью помочь абитуриентам поступить в высшие и средне-специальные учебные заведения в региональных отделениях Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) на бесплатной основе созданы «Консультационные центры для абитуриентов».
Как сообщили АПА в ГЭЦ, в «Консультационных центрах для абитуриентов» абитуриентам на бесплатной основе даются консультации и оказывается помощь в вопросах приема заявлений в высшие и средние профессиональные учебные заведения, разъясняется процедура заполнения и утверждения «электронного заявления абитуриента» и решения технических проблем, которые могут возникнуть во время заполнения заявления и др.
С 10:00 до 17:00 с понедельника по пятницу абитуриенты могут обращаться в нижеперечисленные «Консультационные центры для абитуриентов»:
Региональное отделение Нахчыванской АР
Региональное отделение Гёйчая
Региональное отделение Шеки
Региональное отделение Хачмаза
Региональное отделение Лянкярана
Региональное отделение Гянджи
Региональное отделение Ширвана
Региональное отделение Барды
Отметим, в городе Баку «Консультационный центр для абитуриентов» создан в Университете Азербайджан.
Очередной «Консультационный центр для абитуриентов» будет создан в Западном университете.