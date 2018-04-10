В регионах созданы бесплатные «Консультационные центры для абитуриентов»

2018-04-10 13:02 | www.apa.az | 7

С целью помочь абитуриентам поступить в высшие и средне-специальные учебные заведения в региональных отделениях Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) на бесплатной основе созданы «Консультационные центры для абитуриентов».

Как сообщили АПА в ГЭЦ, в «Консультационных центрах для абитуриентов» абитуриентам на бесплатной основе даются консультации и оказывается помощь в вопросах приема заявлений в высшие и средние профессиональные учебные заведения, разъясняется процедура заполнения и утверждения «электронного заявления абитуриента» и решения технических проблем, которые могут возникнуть во время заполнения заявления и др.

С 10:00 до 17:00 с понедельника по пятницу абитуриенты могут обращаться в нижеперечисленные «Консультационные центры для абитуриентов»:

Региональное отделение Нахчыванской АР

Региональное отделение Гёйчая

Региональное отделение Шеки

Региональное отделение Хачмаза

Региональное отделение Лянкярана

Региональное отделение Гянджи

Региональное отделение Ширвана

Региональное отделение Барды

Отметим, в городе Баку «Консультационный центр для абитуриентов» создан в Университете Азербайджан.

Очередной «Консультационный центр для абитуриентов» будет создан в Западном университете.