Синоптики обещают теплую погоду

2018-04-10 13:02 | www.oxu.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове 11 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, местами ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9°, днем 16-21° тепла, в Баку - ночью 6-8°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 65-75%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана 11 апреля осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых западных районах будут грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 18-23°, в горах ночью 2-7°, днем 9-14° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с 11 по 12 апреля нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.