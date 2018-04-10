Главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте рассказал о подготовке к ЧЕ (ФОТО)

2018-04-10 13:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Главная задача азербайджанских гимнастов на предстоящем в Баку Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, тамблингу и двойному минитрампу – показать то, что они умеют на данный момент, сказал во вторник Trend главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин.

По словам главного тренера, Азербайджан на Чемпионате Европы по прыжкам на батуте во взрослых соревнованиях представят Илья Гришунин и Руслан Агамиров.

"Они будут прыгать как индивидуально, так и в синхронной паре. Это новая пара, они всего полтора месяца прыгают вместе и пока еще есть недочеты. Чтобы их устранить нужно время. Одна комбинация у них сейчас готова хорошо, а вторая требует доработки. Будем стараться попасть в финал, чтобы синхронная пара смогла автоматически получить путевку на Европейские игры-2019 в Минске", - сказал Шуликин.

Главный тренер отметил, что среди девушек Азербайджан представят Светлана Макштарева и Вероника Земляная в индивидуальных и в синхронных соревнованиях.

"У девушек чуть больше шансов, потому что, во-первых, число соперниц поменьше. А во-вторых, в прошлом году они уже показали всем, что могут бороться. Они дважды на Кубках мира брали второе место, на Всемирных играх тоже взяли "серебро" и в рейтинге FIG сейчас тоже располагаются на втором месте. На прошлом Чемпионате мира они заняли седьмое место. Считаю, что в пятерку должны попасть, если все будет хорошо", - сказал главный тренер.

По словам главного тренера, в индивидуальных прыжках очень сильно прибавил Илья Гришунин.

"Илья добавил сложности в первом упражнении. У нас было два контрольных старта, также мы ездили в Россию. Посмотрели, изучили работу российских специалистов. Планируем, что Макштарева и Земляная должны попасть в полуфинал, а там как сложится", - сказал Шуликин.

Главный тренер отметил, что среди мальчиков-юниоров Азербайджан представит Рияд Аббасов.

"Он впервые принимает участие, и ему пока не хватает сложности в программе. Но ему только 13 лет, он соревнуется с 17-летними и это достаточно тяжело, так как ребята повзрослее просто физически сильнее. Однако, учитывая, что чемпионат проходит в Баку, было принято решение обкатать совсем молодых ребят, чтобы они набрались опыта и дальше развивались", - рассказал Шуликин.

Главный тренер так сообщил, что среди девочек-юниорок Азербайджан будет представлять Сельджан Махсудова.