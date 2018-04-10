Избиратель из Азербайджана может попасть в Книгу Гиннесса

2018-04-10 13:16 | www.oxu.az | 8

Во вторник сразу несколько влиятельных мировых СМИ опубликовали статью про то, что гражданин Японии Масадзо Нонака в возрасте 112 лет и 259 дней признан самым старым мужчиной планеты.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на официальной странице Книги рекордов Гиннесса.

Вице-президент японского филиала Книги рекордов Гиннесса Эрика Огава посетила во вторник нового рекордсмена в его родном городе на острове Хоккайдо, чтобы вручить ему сертификат за его рекорд.

Почти одновременно с этой информацией Центральная избирательная комиссия Азербайджанской Республики сообщила, что у нас в стране проживает мужчина, который родился в 1900 году.

«Самым пожилым избирателем-мужчиной является 118-летний Гурбанов Сафтар Гасан оглу – избиратель от 23-го избирательного участка Билясуварского избирательного округа № 66», - говорится в сообщении ЦИК.

Получается, что долгожитель из Азербайджана старше Масадзо Нонака, признанного Книгой рекордов Гиннесса самым пожилым мужчиной планеты.

Корреспонденту Oxu.Az удалось разузнать в главном офисе Книги рекордов Гиннесса, что если представители (один из родственников – ред.) Сафтара Гурбанова подадут заявку на официальном сайте организации, то региональные сотрудники Книги посетят его для проверки данных.

Если данные о дате его рождения подтвердятся, то Гурбанов может стать новым мировым рекордсменом.

Али Мамедов

