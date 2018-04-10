Washington Times: Настало время для ключевых международных игроков добиться урегулирования нагорно-карабахского конфликта

2018-04-10 13:15 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Настало время для ключевых международных игроков, в частности США и Европейского союза, добиться урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, обеспечив начало процесса освобождения оккупированных азербайджанских территорий.

Об этом в своей статье под названием «Почему Азербайджан представляет значимость для Запада», опубликованной в Washington Times, пишет старший научный сотрудник Центра европейского анализа политики (Вашингтон) Януш Бугайски.

«Двадцать пять лет международного посредничества для решения конфликта и возвращения территорий Азербайджана не увенчались успехом. Четыре резолюции (822, 853, 874 и 884), принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году в отношении нагорно-карабахского конфликта, которые подтверждают, что азербайджанские территории оккупированы вооруженными силами Армении, остаются нереализованными. Настало время для ключевых международных игроков, в частности для США и ЕС, добиться урегулирования конфликта, обеспечив начало процесса освобождения оккупированных земель Азербайджана и возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли», - пишет автор.

Бугайски считает, что основной целью Баку должно быть сохранение национальной независимости и региональной стабильности.

Он отмечает, что с периода восстановления независимости страны в 1991 году Азербайджан стал мостом между несколькими регионами, а также важным энергетическим и транспортным узлом для Европы, России, Центральной Азии, Ближнего Востока и Соединенных Штатов.