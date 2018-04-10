Юлию Скрипаль выписали из больницы

2018-04-10 13:27 | www.apa.az | 8

Как передает АПА, об этом сообщила РИА Новости директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард.

Она также рассказала, что здоровье Сергея Скрипаля улучшается.

«Отец Юлии добился заметного прогресса. Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время», - отметила Бланшард.

Она также напомнила, что Юлия Скрипаль попросила СМИ уважать ее частую жизнь.

В российском посольстве поздравили Юлию с выздоровлением. «И все же нам нужно срочное подтверждение того, что все, что делается с ней, делается по ее доброй воле», - добавил представитель дипмиссии.