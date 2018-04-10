МИД Азербайджана не включил в «черный список» имя незаконно посетившего Нагорный Карабах йеменского блогера

2018-04-10 14:12 | www.apa.az | 6

Гражданин Йемена, блогер Нада Ахмед Али Аль-Нахди обратился с письмом, в котором попросил не включать его имя в «список иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики».

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в своем письме Н. Аль-Нахди сказал, что уважает суверенитет, законы и территориальную целостность Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ.

Блогер отметил, что не был проинформирован о последствиях незаконного визита, и что и его поездка на оккупированные территории Азербайджана ни в коем случае не служила пропаганде созданного там сепаратистского режима.

Он также подчеркнул, что в будущем будет избегать подобных поездок на оккупированные территории нашей страны.

После рассмотрения обращения в соответствующем порядке было принято решение исключить его имя из «списка нежелательных лиц».