В Идлибе при взрыве дома погибли около 30 человек

2018-04-10 14:30 | www.apa.az | 5

Взрыв произошел в семиэтажном доме в сирийском Идлибе, по крайней мере 28 человек погибли и 135 ранены.



Как сообщает АПА со ссылкой на Anadolu, причины взрыва, который произошел в понедельник, пока не установлены. Состояние раненых оценивается как тяжелое.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.