Мисс Вселенная: Трамп пытался заняться со мной сексом

2018-04-10 13:21 | www.oxu.az | 5

Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Алисия Мачадо (Alicia Machado) рассказала о сексуальных домогательствах со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание Daily Mail.

Красавица из Венесуэлы получила титул в 1996 году, когда Трамп приобрел права на конкурс красоты.

По словам Мачадо, она стала «морской свинкой» для него и весь следующий год он неоднократно предлагал ей заняться сексом.

Однако девушка каждый раз отказывала Трампу.

«Я никогда не спала с ним, зато знала его очень хорошо как человека. Мне кажется, это еще хуже», — рассказала она.

Ранее Мачадо признавалась, что президент США позволял себе расистские замечания в ее адрес. Когда она немного набрала вес, тот прозвал ее «Мисс Пигги».

Модель рассказала, что из-за издевательств у нее развилось расстройство пищевого поведения. Она смогла вылечиться только при помощи психотерапевта.

Также о домогательствах со стороны Дональда Трампа сообщила его преподаватель по йоге Карена Вирджиния. Она стала десятой женщиной, сделавшей подобное заявление.