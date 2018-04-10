МВД провело операцию в Нардаране - ФОТО

2018-04-10 13:47 | www.oxu.az | 4

У жителей поселка Нардаран обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, в 42-ое отделение полиции Сабунчинского РУП поступила оперативная информация о наличии у жителя поселка Нардаран Аминаги Бабаева огнестрельного оружия и боеприпасов.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции он был задержан.

В своих показаниях А.Бабаев отметил, что прятал оружие в колодце во дворе дома.

Во время обыска с участием понятых из колодца глубиной 12 метров вытащили один сундук, в котором хранился автомат «Калашникова» с 20-ю патронами.

В ходе очередной операции сотрудников 42-го отделения полиции задержан еще один мужчина, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан и доставлен в отделение полиции житель поселка Нардаран, ранее судимый Фахраддин Гаджиев.

При обыске его дома были обнаружены и изъяты нарезной карабин, один пистолет «Макарова», две ручные гранаты F-1 и штык-нож от автомата AK 74.

Собранные в 42-ом отделении полиции по обеим фактам материалы направлены в следственный отдел Сабунчинского РУП для расследования.