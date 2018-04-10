Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений за первый квартал 2018 года

2018-04-10 15:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана опубликовала рейтинг государственных сайтов по числу посещений по итогам первого квартала 2018 года.