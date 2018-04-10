ГЭЦ: Победители международных конкурсов принимаются в вузы на внеконкурсной основе - СПИСОК

2018-04-10 14:47 | www.apa.az | 4

Государственный экзаменационный центр обратился к победителям международных предметных олимпиад и конкурсов высшего уровня.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, победители международных предметных олимпиад и конкурсов высшего уровня принимаются в вузы по соответствующим специальностям вне конкурса.

В связи с этим, относящиеся к этим категориям абитуриенты должны предоставить нижеуказанные документы в ГЭЦ либо в региональные отделения Центра (в Нахчыване, Гяндже, Хачмазе, Лянкяране, Шеки, Гейчае, Ширване, Барде):

1. Заверенная копия электронного заявления абитуриента.

2. Копии документов, подтверждающих соответствующие достижения (диплом, протокола соревнования).

Документы необходимо предоставить до 31 мая 2018 года.

Перечень «Мировых предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований высшего уровня, дающих право на зачисление на соответствующие специальности высших учебных заведений вне конкурса»:

1. Всемирные олимпиады по физике, химии, биологии, математике и информатике.

2. Олимпиады, чемпионаты мира и Европы.

3. Международный конкурс исполнителей мугама (Баку, Азербайджан).

4. Международный конкурс вокалистов имени Бюль-Бюля (Баку, Азербайджан).

5. Международный конкурс юных пианистов (Тбилиси, Грузия).

6. Международный конкурс юных пианистов стран Балтийского моря, посвященный творчеству Ф. Шопена (Нарва, Эстония).

7. Международный конкурс юных скрипачей «Браво» (Намюр, Бельгия)

8. Международный конкурс юных пианистов «Ступень к мастерству» (Санкт-Петербург, Россия).

9. Международный конкурс молодых пианистов, скрипачей и виолончелистов (Таллинн, Эстония).

10. Международный конкурс молодых трубачей (Стара Загора, Болгария).

11. Международный конкурс молодых музыкантов имени Сольхи аль-Вади (Дамаск, Сирия).

12. Международный конкурс юных виолончелистов имени Антонио Янигро (Загреб, Хорватия).

13. Международный конкурс юных музыкантов имени П.И.Чайковского (Москва, Россия).

14. Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой (Санкт Петербург, Россия).

15. Джазовый фестиваль (Монтре, Швейцария).

16. Международный конкурс юных пианистов (Алматы, Казахстан).

17. Международный конкурс творческой молодежи «Шабыт» (Астана, Казахстан).

18. Международный конкурс артистов балета и хореографов (Москва, Россия).

19. Конкурс эстрадной песни Евровидение.

20. Международный конкурс юных пианистов имени К.Н. Игумнова (Липецк, Россия).

21. Международный конкурс скрипачей им. А.И. Ямпольского (Москва, Россия).

22. Международный конкурс пианистов имени Ференца Листа (Будапешт, Венгрия).

23. Международный конкурс пианистов имени Фридерика Шопена (Варшава, Польша).

24. Международный конкурс скрипачей им. Генриха Венявского (Познань, Польша).

25. Международный конкурс скрипачей имени Фрица Крейслера (Вена, Австрия).

26. Международный конкурс скрипачей имени Яна Сибелиуса (Хельсинки, Финляндия).27. Международный конкурс скрипачей «Премия Паганини» (Генуя, Италия).

28. Международный конкурс исполнителей на скрипке и альте (Блед, Словения).

29. Музыкальный конкурс имени королевы Елизаветы (Бельгия).

30. Международный конкурс пианистов имени Вана Клиберна (Кливленд, США).