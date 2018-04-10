Греки обстреляли турецкий вертолет

2018-04-10 14:01 | www.oxu.az | 4

Турецкий вертолет пролетел на низкой высоте над восточным греческим островом Ро, на что греческие войска ответили предупредительным огнем зажигательными снарядами.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Еkathimerini.

Доподлинно неизвестно, именно ли военный турецкий вертолет участвовал в инциденте.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 8 апреля, два турецких истребителя F-16 нарушили воздушные границы Греции и летали над островами Инуссес – группой небольших островов в северо-восточной части Эгейского моря.