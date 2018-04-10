Иностранцы тратят в Азербайджане больше, чем азербайджанцы за рубежом

2018-04-10 15:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - За первые два месяца этого года приехавшие в Азербайджан иностранные туристы, используя банковские карты, совершили операции на сумму 190 927 699 манатов (январь - 99 798 809 манатов, февраль – 91 128 890 манатов), говорится в сообщении министерства культуры и туризма, распространенном во вторник.

Используя банковские карты, иностранные граждане потратили на 20 процентов (31 565 965 манатов) больше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что посредством карт в 2017 году иностранные граждане потратили 1 022 036 752 маната.