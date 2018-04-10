Посла Израиля пригласили в МИД России

2018-04-10 15:28 | www.trend.az | 4

Заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов во вторник проведет переговоры с послом Израиля в Москве Гарри Кореном, передает РИА Новости.

"Просто мы приглашаем, чтобы поговорить по Сирии, обстановка как там складывается", — заявил Богданов журналистам.

Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться удар армии Израиля по базе в Сирии, дипломат заявил: "Все будем обсуждать".

"Просто (обсудим) обстановку, как она складывается и в Сирии, и в Газе, и некоторые двусторонние контакты. Всегда заинтересованы в таком активном диалоге, потому что динамика событий очень высокая на Ближнем Востоке и требует постоянно совместных оценок, прогнозов, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и, напротив, поискать пути деэскалации, нормализации обстановки", — добавил он.