Прокачка нефти по Баку-Новороссийск остановлена по техническим причинам

2018-04-10 14:51 | www.apa.az | 5

Прокачка нефти от ПСП Сиазань (Азербайджан) в направлении ПСП Самур (Дагестан) нефтепровода Баку-Новороссийск остановлена по техническим причинам.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

Кроме того он добавил, что во всех портах, за исключением Махачкалы, погода рабочая, опаздывающих танкеров нет. «В Козьмино идет опережающая график отгрузка танкера из-за ожидания прихода сегодня вечером циклона и штормовой погоды. В Махачкале с 18:10 (по бакинскому времени) вчерашнего дня штормовая погода», - уточнил собеседник. По его информации, прием нефти в систему идет без ограничений.

И.Демин также сообщил, что для Марийского НПЗ введено ограничение по поставкам нефти из-за отсутствия маршрутных поручений.