Хорватия открывает в Азербайджане посольство

2018-04-10 14:56 | www.apa.az | 5

Начальник Государственной протокольной службы Министерства иностранных дел Азербайджана, посол Парвин Мирзазаде принял временного поверенного в делах Хорватии в Азербайджане Рефика Шабановича.

Как сообщили АПА в МИД, на встрече Р. Шабанович вручил П. Мирзазаде ноту Министерства иностранных и европейских дел Хорватии.

В ноте говорится об открытии посольства Хорватии, которое будет располагаться в Баку. До настоящего времени аккредитованное посольство Хорватии в Азербайджане работает в качестве нерезидента и представлена ​​временным офисом.

Посол Парвин Мирзазаде сказал, что повышение дипломатического статуса Республики Хорватии в Азербайджане до уровня посольства даст толчок дальнейшему расширению и развитию сотрудничества и дружбы между двумя странами.