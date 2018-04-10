Новый президент Армении высказался по Карабаху

2018-04-10 14:33 | www.oxu.az | 4

Новый президент Армении Армен Саркисян, который в понедельник вступил в должность, считает крайне важной роль России в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Oxu.Az, об этом армянский лидер сказал в интервью ТАСС.

«Уже более 25 лет переговоры по урегулированию конфликта ведутся в формате минской группы ОБСЕ, на основе принципов урегулирования и элементов, предложенных странами-сопредседателями - Россией, США и Францией.

Россия играет ключевую роль в процессе урегулирования карабахского конфликта в качестве одного из сопредседателей минской группы».

Саркисян подчеркнул, что «23 года назад трехстороннее перемирие в Карабахе было достигнуто именно благодаря посредничеству России».

«Мы высоко ценим эти посреднические усилия в поисках мирного политического решения проблемы, - продолжил он. - Очевидно, что для урегулирования проблемы необходима политическая воля прийти к миру и согласию».

Президент указал, что «в конечном итоге, все региональные конфликты разрешаются, они вполне преодолеваемы».

«История видела конфликты, не менее жестокие и драматичные», - отметил он.

А.М.

