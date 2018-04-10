В Азербайджане некоторые абитуриенты будут приняты в вузы вне конкурса

2018-04-10 15:32 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана обратился к победителям международных предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований, говорится в сообщении ГЭЦ, распространенном во вторник.

Согласно статье 26.5 закона «Об образовании», победители международных предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований принимаются в вузы по соответствующим специальностям вне конкурса. В связи с этим абитуриенты этой категории должны представить копию "Электронного заявления абитуриента», а также копию документов, подтверждающих соответствующие достижения (диплом, протокол соревнования) в Государственный экзаменационный центр и его региональные отделения (Нахчыван, Гянджа, Хачмаз, Шеки, Гёкчай, Ширван, Барда).

Документы должны быть представлены до 31 мая.