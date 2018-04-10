На одном из нефтеперерабатывающих заводов Казахстана начался ремонт

2018-04-10 15:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Казахстана начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба предприятия.

«ТОО «Петро Казахстан Ойл Продактс» информирует о плановой остановке Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, с целью капитального ремонта с 10 апреля 2018 года.

График проведения планово-предупредительных ремонтных работ технологических установок НПЗ согласован с Министерством энергетики Казахстана.

Проведение капитального ремонта направлено на обеспечение выполнения требований промышленной безопасности и надежности оборудования и дальнейшего выполнения задач по качественному и бесперебойному функционированию предприятия.

«Во время планово-предупредительных ремонтных работ в рамках реализации проекта модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ планируется выполнить работы по интеграции новых объектов комплекса каталитического крекинга RFCC и действующих объектов Шымкентского НПЗ», - говорится в сообщении пресс-службы НПЗ.