The Washington Times: «Почему Азербайджан важен для Запада?»

2018-04-10 15:26 | www.apa.az | 6

Газета Washington Times опубликовала статью одного из ведущих американских экспертов по Восточной Европе, старшего сотрудника Центра анализа европейской политики Януша Бугайски под названием «Почему Азербайджан важен для Запада».

Как сообщает АПА, в статье говорится, что президентские выборы в Азербайджане 11 апреля пройдут в преддверии важной вехи в истории страны - 100-летия Азербайджанской Демократической Республики:

«Современный Азербайджан - преемник первого независимого государства, и сохранение его суверенитета является ключом к безопасности на Южном Кавказе и соседних регионах».

С момента восстановления независимости страны в октябре 1991 года Азербайджан стал мостом между несколькими регионами, а также важным энергетическим и транспортным узлом для Европы, России, Центральной Азии, Ближнего Востока и Соединенных Штатов, говорится в статье. Эксперт отмечает, что Азербайджан является «европейскими воротами» в Центральную Азию и важной транспортной и транзитной зоной для поставок грузов НАТО в Афганистан. С реализацией новых транспортных проектов Азербайджан будет занимать центральное место на Шелковом пути между Китаем и Европой.

Подчеркивая значимость Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы, автор пишет, что после «Контракта века», подписанного в 1994 году, когда консорциум иностранных нефтяных компаний, возглавляемый BP, подписал Соглашение о разделе продукции для разработки каспийских запасов нефти в Азербайджане, страна начала экспортировать свою нефть именно на Запад. В следующем году Азербайджан начнет первые поставки природного газа в Европу после запуска Южного газового коридора, что, в свою очередь, внесет существенный вклад в диверсификацию поставок газа в Европу.

Бугайски не обошел в публикации стороной и нагорно-карабахский конфликт. Он пишет, что в результате войны с Арменией за Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, почти 20 процентов территории страны находится под оккупацией Армении, в том числе семь районов Азербайджана, прилегающих к бывшей НКАО. Автор подчеркивает, что число азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, перемещенных с оккупированных территорий, превышает один миллион.

25 лет международного посредничества для решения конфликта и возвращения территорий Азербайджана не увенчались успехом. Четыре резолюции (822, 853, 874 и 884), принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году в отношении нагорно-карабахского конфликта, которые подтверждают, что азербайджанские территории оккупированы вооруженными силами Армении, остаются нереализованными. Настало время для ключевых международных игроков, в частности для США и ЕС, добиться урегулирования конфликта, обеспечив начало процесса освобождения оккупированных земель Азербайджана и возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли.

По мере того, как Южный Кавказ превращается в стратегический узел для Европы, международные последствия нагорно-карабахского конфликта становятся все более значительными, особенно для обеспечения безопасности соседних регионов между Ближним Востоком и Центральной Азией. Говоря о многовекторной политике руководства Азербайджана, автор пишет, что правительство страны сотрудничает со всеми партнерами в регионе и стремится сбалансировать безопасность, суверенитет и экономический рост страны. Бугайски пишет, что основной целью Баку должно быть сохранение национальной независимости и региональной стабильности. Предстоящие президентские выборы позволят гражданам Азербайджана выразить свое мнение о правительстве».

В следующем году Азербайджан начнет первые поставки природного газа в Европу после запуска «Южного газового коридора», что внесет существенный вклад в диверсификацию поставок газа в Европу.