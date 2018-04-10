Месси стал послом

2018-04-10 15:04 | www.oxu.az | 6

Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) назначила форварда «Барселоны» Лионеля Месси послом по ответственному туризму.

Как передает Oxu.Az, генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили назначил аргентинца послом на стадионе «Камп Ноу» после матча каталонцев в примере с «Леганесом» (3:1).

Месси присоединился к бывшему футболисту «Реала» Фернандо Йерро и экс-тренеру сборной Испании Висенте дель Боске, которые вместе с ЮНВТО поддерживают связь спорта и туризма.

С.Т.

