Unicapital выступит андеррайтером в эмиссии высокодоходных облигаций ®

2018-04-10 16:10 | www.apa.az | 5

Unibank впервые на рынке корпоративных ценных бумаг стал гарантом облигаций местной компании на 3 миллиона манат. Теперь, процентные, бездокументарные, именные, необеспеченные облигации, гарантированные Unibank и выпускаемые ООО Metak прошли государственную регистрацию со стороны Палаты по контролю за финансовыми рынками. Андеррайтером по новой эмиссии облигаций ООО Metak выступит инвестиционная компания Unicapital. Отметим, что объем эмиссий составляет 3 000 000 манатов, номинальная стоимость одной облигации – 1000 манатов, где каждая облигация Metak в общем количестве 3 000 штук дают доходность в размере 12% годовых. Период оборота облигаций – 1 год, проценты оплачиваются ежемесячно.

Учитывая существующую учетную ставку и депозитные проценты, которые предлагают банки, облигации Metak оцениваются как лучший инвестиционный инструмент года. В сравнении с другими корпоративными облигациями на рынке ценных бумаг в местной валюте, облигации Metak выше по своей доходности. Ликвидность облигаций так же высока, поскольку каждый покупатель получит возможность раз в месяц продать свои облигации Unibank. 100%-ми гарантами облигаций выступают Unibank и Metak. Облигации можно приобрести посредством Инвестиционной компании Unicapital. Каждый может стать обладателем облигаций Metak.