Эрдоган раскритиковал заявление Лаврова

2018-04-10 15:17 | www.oxu.az | 5

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, предложившего Анкаре передать сирийский Африн под контроль Дамаска.

Как заявил в понедельник Лавров, Москва надеется, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Подход Лаврова неправильный. Мы лучше всех знаем, кому передавать Африн. Когда придет время, мы передадим Африн его жителям», — сказал Эрдоган журналистам после заседания парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.