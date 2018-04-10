Хорватия открывает посольство в Азербайджане

2018-04-10 15:21 | www.oxu.az | 5

Начальник управления государственного протокола министерства иностранных дел, посол Пярвин Мирзазаде принял временного поверенного в делах Хорватии в Азербайджане Рефика Шабановича.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе МИД.

В ходе встречи Р.Шабанович вручил П.Мирзазаде ноту министерства иностранных дел и европейской интеграции Хорватии.

В ноте сообщается об учреждении посольства Хорватии в Азербайджане со штаб-квартирой в Баку. До сих пор аккредитованное в Азербайджане посольство Хорватии осуществляло деятельность на нерезидентной основе, Хорватия была представлена посредством временного офиса.

П.Мирзазаде отметил, что переход дипломатического представительства Хорватии в Азербайджане на уровень посольства придаст импульс расширению и развитию сотрудничества и дружбы между двумя странами.