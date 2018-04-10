Зарегистрировать недвижимость в Азербайджане можно за один день

2018-04-10 15:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Процедурные правила приема, проверки и получения документов для государственной регистрации прав на недвижимость».

Соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.

Согласно изменениям, к правилам добавлен новый раздел «Ускоренное исполнение заявлений».

Отныне заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество с ускоренным сроком исполнения будут исполняться в течение одного, трех и семи рабочих дней.

В случае, если срок регистрации продлевается в связи с работами по размежеванию и инвентаризации, то заявления будут исполняться за два, пять и десять дней.