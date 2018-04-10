Московская биржа планирует запустить торги иностранными акциями

2018-04-10 15:48 | www.trend.az | 5

Московская биржа планирует в третьем квартале текущего года запустить торги иностранными акциями, сообщил журналистам глава торговой площадки Александр Афанасьев, передает РИА Новости.

"Мы хотим обеспечить российским участникам рынка и инвесторам, в том числе как одну из альтернатив, возможность, коль скоро она разрешена законодательством, торговать глобальными продуктами, используя привычный механизм Московской биржи", — сказал он в кулуарах Биржевого форума.

По его словам, биржу интересуют не только иностранные акции, потому что существует еще ряд продуктов, которые по определению ликвидней на других рынках.