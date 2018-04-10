Меркель: «Есть явные доказательства применения в Сирии химического оружия»

2018-04-10 16:17 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом А.Меркель сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине.

«Доказательства того, что там было применено химическое оружие, очень, очень ясные. Это можно еще раз перепроверить, но это не изменит нашей оценки инцидента», - отметила она.

«Мы уже вчера дали ясно понять, что решительно осуждаем применение химического оружия. Я должна сказать, что ужасает ситуация, когда после стольких международных дискуссий снова и снова используется химическое оружие, - отметила Меркель. - Мы должны, к сожалению, исходить из этого». «Нам следует здесь говорить очень ясным языком», - подчеркнула канцлер.



Отметим, с утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химическое оружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.