Рамиль Гулиев женился на украинке

2018-04-10 15:23 | www.oxu.az | 5

Азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев, завоевавший золотую медаль для Турции на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, женился.

Как передает Oxu.Az, 28-летний спортсмен женился на украинке Маргарите Духине, которая моложе него на 7 лет.

Вчера в Стамбуле состоялась их свадебная церемония.

Следует отметить, что отношения пары продолжаются уже несколько лет. Маргарита даже согласилась принять турецкое гражданство.

Большую часть времени пара проводит в путешествиях, вместе участвуют в мероприятиях.

Напомним, что Рамиль Гулиев был первым чемпионом Турции, достигший результата в 20,09 секунды в 200-метровой гонке.